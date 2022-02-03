Büyükçekmece'deki gizemli kazının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Büyükçekmece ilçesinde boş bir arazide üç gündür devam eden gizemli kazının detayları ortaya çıktı. Arazide uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi tarafından öldürüldüğü düşünülen Murat Kartal'ın cesedini arayan ekipler, 2'si polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Salı gününden bu yana Büyükçekmece'deki boş bir arazide aranan kişi, öldürülerek cesedinin toprağa gömüldüğü ileri sürülen eski bir cinayet zanlısı Murat Kartal'la ilgili olduğu öğrenildi. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı.

İddiaya göre, Büyükçekmece'deki boş arazide yapılan kazı çalışmalarının, 2015'te çıkan bir kavgada Murat Kartal tarafında öldürüldüğü ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi fertlerinden Ömer Edip Fırat cinayetiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Boş arazide cesedi aranan Murat Kartal'ın kaybolması ile ilgili bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Edinilen bilgilere göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak'ta Maltepe Zümrütevler Mahallesinden polis kimliğini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Murat Kartal'ı emniyete götürmek yerine, Şişli Çağlayan'daki özel bir hastanenin önünde buluştukları Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti.

Bu iddialar üzerine Erdem Öntürk ve Fatih Erkut adlı iki polis ve onları azmettirdiği öne sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin fertlerinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G., Hasan A., 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet T. ve Tahsin C. isimli zanlılar gözaltına alındı. Ceset arama faaliyetleri sürerken, yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un yanısıra, Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Şüphelilerden Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL