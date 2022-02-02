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Büyükçekmece'deki gizemli kazının sırrı çözüldü: Kaybolan adamın cesedi aranıyor - Son Dakika

Büyükçekmece'deki gizemli kazının sırrı çözüldü: Kaybolan adamın cesedi aranıyor

02.02.2022 14:21
Büyükçekmece'deki gizemli kazının sırrı çözüldü: Kaybolan adamın cesedi aranıyor

Büyükçekmece'de polis ekiplerince dün gece saatlerinde başlatılan kazı çalışmalarının sırrı çözüldü.

Büyükçekmece'de polis ekiplerince dün gece saatlerinde başlatılan kazı çalışmalarının sırrı çözüldü. Kayıp olan Murat K. isimli erkek şahsın cesedinin arandığı öğrenildi.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren Büyükçekmece Pınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makineleriyle yaptıkları kazı ve arama çalışmaları sürüyor. 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve Murat K.'nın cesedinin arandığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında 20'den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

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Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki gizemli kazının sırrı çözüldü: Kaybolan adamın cesedi aranıyor - Son Dakika


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