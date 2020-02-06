Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin şüphelisi Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki gürültü cinayetinin şüphelisi Bursa'da yakalandı

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de Trabzon-Fenerbahçe derbisinin ardından yüksek sesle müzik dinleyerek kutlama yapan gençlerden Ahmetcan Avşar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Şaban E.(43) polis tarafından yakalandı.

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BÜYÜKÇEKMECE'de Trabzon- Fenerbahçe derbisinin ardından yüksek sesle müzik dinleyerek kutlama yapan gençlerden Ahmetcan Avşar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Şaban E.(43) polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKSEK SES NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Büyükçekmece'de 2 Şubat'ta  meydana gelen olayda Ahmet Can Avşar ve yanında bulunan arkadaşları, boş bir arsada otomobillerinin önünde yüksek sesle müzik dinlenerek eğlenirken, sesten rahatsız olarak balkona çıkan bir kişiyle tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre karşılıklı küfürleşmenin ardından balkondaki kişi,  pompalı tüfeğini çıkararak gençlere doğru ateş açtı. Gençlerden Ahmetcan Avşar tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Ahmetcan Avşar tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada balkondan ateş şüphelinin Şaban E. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra Bursa'ya kaçtığı öğrenilen şüphelinin peşine düşen polis, önceki gün bir eve yaptığı baskında Şaban E.'yi gözaltına aldı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

İstanbul'a getirilen Şaban E. olayla ilgili sorgulandı. Şaban E.'nin evinin önünde gençlerin sürekli gürültü yaptığını söyleyerek korkutmak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı Büyükçekmece adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Büyükçekmece, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
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