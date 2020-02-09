BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de hedefledikleri binaya giremeyen hırsızlar, karşı binaya girerek 2 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı alarak kaçtılar.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ HIRSIZLIK KAMERADA, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de hedefledikleri binaya giremeyen hırsızlar, karşı binaya girerek 2  cep telefonu ve  1 dizüstü bilgisayarı alarak kaçtılar. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GİREMEDİKLERİ BİNA 2 AY ÖNCE SOYULMUŞTU

Büyükçekmece Gürpınar'da yaklaşık 2 ay önce bir hırsız, dış kapı anahtarlarını unutmuş gibi  zili çalıp,  bir apartman sakinine açtırdıkları binadaki  daireden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. 1 Şubat Cumartesi günü de  2 şüpheli, saat 05.00 sıralarında aynı binaya zorla girmeye çalıştı. Binanın giriş kapısını zorlayan hırsızlar, içeriye giremeyince buradan ayrıldı. Kimliği belirsiz kişiler, bu sefer ellerinde sopayla karşı binadaki dairelere girmeyi denedi. Bir daireye giren şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerinde 2 telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlar, binalardaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk görüntüde hırsızların, bir dairenin kapısını zorladığı ancak içeriye giremediği görülüyor. Daha sonra aynı sokakta bulunan başka bir binaya giren hırsızların birinin elinde sopa olduğu görüntülere yansıyor. Bu binadaki bir daireye giren hırsızların ellerindeki eşyalarla çıkış anları da güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

"ARALIKLARLA BURAYA HIRSIZ GELİYOR"

Hırsızların girdiği binada yaşayan Gökhan Çolak, "Aralıklarla buraya hırsız geliyor. Geçen günlerde de alt komşumuzun evine girdi. İki adet değerli telefon bir tane de laptop götürdüler. Polisler araştırıyor bilgimiz o kadar. Bir iki yere daha girmişlerdi onlardan haberim yoktu ama geçenki olaya tanık oldum. Güvenlik kameralarında tam net göremiyoruz ama ellerinde kart benzeri bir cihaz var. Zorlayarak kapıyı açmışlar ellerinde cop, beyzbol sopasına benzeyen sopalar var. Güvenlik kameralarından gördük. Polisler gereğini yapıyor." diye konuştu.

Hırsızların girdiği sitede oturan Volkan Çorbacı, "Bu binada 5-6 ay önce iki tane kapı yokladılar. Karşı binanın da hemen hemen 2-3 ay önce kapısını açmışlardı. Biraz birikmiş paraları varmış bir daireden onları almışlar." dedi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

Hırsızların kapıyı zorlaması

Hırsızların binanın içine girmesi

Şüphelinin elindeki sopa

Şüphelilerin binadan ayrılması

AKTÜEL

Hırsızlık olaylarının yaşandığı sokak

Hırsızların girdiği binalar

Mahalle sakinleriyle röp.

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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