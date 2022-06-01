Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

01.06.2022 18:45

Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada, yaşanan can pazarı cep telefon kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada, yaşanan can pazarı cep telefon kameralarına yansıdı.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 09 HK 225 plakalı otomobil, önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen feci kaza sonrasında yaşanan can pazarı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çevreden gelen vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı ve kazayı yara almadan atlatan bazı öğrencilerin ise ağlayarak yardım istediği görülüyor.

Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada
Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada
Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada
Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Cep Telefon, İETT, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement