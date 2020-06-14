BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA EMNİYET KEMERİ İHMALİ 2 KARDEŞİ AYIRDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA EMNİYET KEMERİ İHMALİ 2 KARDEŞİ AYIRDI

Büyükçekmece'de yaptıkları kazada takla atan otomobildeki ağabey, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken emniyet kemeri takmayan kardeşi otomobilden yaklaşık 20 metre uzağa fırlayarak hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA EMNİYET KEMERİ İHMALİ 2 KARDEŞİ AYIRDI, System.String[]
Büyükçekmece'de yaptıkları kazada takla atan otomobildeki ağabey, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken emniyet kemeri takmayan kardeşi otomobilden yaklaşık 20 metre uzağa fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza D-100 Karayolu Güzelşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 R 7376 plakalı otomobili kullanan Naif Ö.  yanında bulunan kardeşi Saim Ö. ile birlikte yolculuk yapıyordu. D-100 Karayolu'nda ilerleyen Naif Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan trapez kanala çarparak havalanan otomobil, taklalar atarak yan yola devrildi.

BURNU BİLE KANAMADI

Çarpmanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan ve emniyet kemeri takılı olmayan Saim Ö. otomobilden fırlayarak yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Sürücü ağabey Naim Ö. ise emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan kazayı atlattı. 20 metre ileriye savrulan Saim Ö. için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri asfalt üzerinden kanlar içinde yatan Saim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan ağabey Naim Ö. gözyaşları içinde polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Ö.'nin cenazesi morga kaldırıldı.  Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından güvenlik şeridiyle kapatılan yan yol kaza yapan aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

"BİRAZ DUYARLI OLMAK GEREKİYOR"Olayı anlatan Erkan Yılmaz, "E-5'ten geliyormuş artık hızlı mıydı yavaş mıydı bilmiyorum. Emniyet kemeri takılı değilmiş. Keşke herkes taksa. Biraz duyarlı olmak gerekiyor. Araçtan fırlamış yaklaşık bir 25 -30 metre ileriye gitmiş. Keşke taksaydı. Gerçekten üzüldük" diye konuştu.

- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA EMNİYET KEMERİ İHMALİ 2 KARDEŞİ AYIRDI - Son Dakika

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