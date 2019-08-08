Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:42 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam
'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı Şam, İzmir
'de toprağa verilecek. Sabah
saatlerinde Büyükçekmece Tepecik
mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları(THY) kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp
Kurumu'ndan alındı. Eşi ile birlikte Bangkok
'a tatile gittiği, evine dönüş için otobüse bindiği öğrenilen Didem Şam'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek. THY'de 2013'te göreve başlayan Şam'ın aynı kazada eşinin de yaralandığı öğrenildi.
- İstanbul
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