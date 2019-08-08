Son Dakika Haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KABİN MEMURUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KABİN MEMURUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

1 saat önce

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.
Sabah saatlerinde Büyükçekmece Tepecik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları(THY) kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Eşi ile birlikte Bangkok'a tatile gittiği, evine dönüş için otobüse bindiği öğrenilen Didem Şam'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek. THY'de 2013'te göreve başlayan Şam'ın aynı kazada eşinin de yaralandığı öğrenildi.
Türk Hava Yolları, Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:46 Kaynak: DHA
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