Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

02.06.2022 11:04

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyen yolculara çarptığı trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyen yolculara çarptığı trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle otobüs durağında bekleyen yolculara otomobilin çarptığı kazada yaralananlardan 2'si kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 13 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, dün Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpmıştı.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan çoğunluğu öğrenci 15 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

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