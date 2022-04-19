Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı

19.04.2022 10:13

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini açıklarken en çok gelir getiren ikinci şehir İstanbul oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini açıklarken en çok gelir getiren ikinci şehir İstanbul oldu. İstanbul'da en çok gelir getiren Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmalar ise kameraya yansırken okul müdürü Süleyman Çakır, "Hedefimiz 2022 yılı sonunda Türkiye'de birinci olmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de okullar bazında en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı. Bakan Özer, en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, Gaziantep ve İstanbul olduğunu, üretim sıralamasında 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti. Türkiye'de okullar bazında en çok gelir elde eden 3'üncü okul olan, Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelirlerinin büyük bir kısmını kamu ve özel kurumlara verdiği yemek hizmetlerinden elde ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine de yemek hizmeti veren okul, aynı zamanda uygulama otelinde konaklama hizmeti de veriyor. Öğrenciler burada hem eğitim görüyor hem de meslek öğrenerek istihdam sağlanıyor. Mutfak ve otelde uygulama derslerini gören öğrenciler aynı zamanda para kazanarak ailelerine destek oluyor.

"HEDEFİMİZ 2022 YILI SONUNDA TÜRKİYE'DE BİRİNCİ OLMAK"

Okulda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren okul müdürü Süleyman Çakır, "Okulumuz Kumburgaz Mesleki ve Teknik lisesi çevresinde ki kamu kurumlarına ve işletmelere yemek vererek ve burada konaklama hizmeti vererek, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki yemek üretimini yerinde gerçekleştirerek bu ciroya ve üretim hedefine ulaşmıştır. Üretim yaparken üretim de çalışan usta üreticilerimiz, çıraklarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bu süreci beraber yönetiyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonunda Türkiye'de birinci olmak ve öğrencilerimizi üretim ve eğitimle beraber hayata hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

"UYGULAMA OTELİNDE MESLEK DERSLERİNİ GÖRMEK DAHA ETKİLİ"

Okulun öğrencilerinden Mikail Bayram, "Uygulama otelinde meslek derslerini görmek daha etkili oluyor. Otele gelen misafirlerimize hizmet ederek harçlığımızı kazanıyoruz" dedi.

(Şaban Tektaş - İHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı' BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:54:32. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement