Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada

24.03.2022 13:13
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada

Son dakika habere göre BÜYÜKÇEKMECE'de iki ayrı iş yerinden palet çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de iki ayrı iş yerinden palet çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde iki iş yerinin önünde bulunan paletler 3 kişi tarafından çalındı. Harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip sonucunda; bir araç ile kaçtıkları tespit edilen şüphelileri Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Araç içinde bulunan V.K.(20), M.U.(25) ve M.T.(30) gözaltına alındı. Araçta bulunan 18 adet palet ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada
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Münir Karaloğlu, Hırsızlık, Pazartesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Büyükçekmece'deki palet hırsızları kamerada - Son Dakika


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