BÜYÜKÇEKMECE'DE 8 BİN 500 METRELİK KABLOYU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE 8 BİN 500 METRELİK KABLOYU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

29.07.2022 16:28
BÜYÜKÇEKMECE'DE 8 BİN 500 METRELİK KABLOYU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BÜYÜKÇEKMECE'deki sanayi sitesine sabah erken saatlerde minibüsle gelen 5 şüpheli, elektrik malzemeleri satan dükkandan 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.

BÜYÜKÇEKMECE'deki sanayi sitesine sabah erken saatlerde minibüsle gelen 5 şüpheli, elektrik malzemeleri satan dükkandan 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Dükkana girdikten sonra panikleyip kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra geri dönüp 167 bin TL değerindeki kabloları çaldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi sanayi sitesinde elektrik malzemeleri satan bir dükkana, 28 Temmuz Perşembe günü saat 06.00 sıralarında minibüsle gelen 5 şüpheli, 167 bin TL değerindeki 8 bin 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.  Şüpheliler dükkandaki alarm sisteminin çalışmasına rağmen kabloları minibüse yüklemeyi sürdürdü. Hırsızlardan birinin, bir ara tedirgin olup arkadaşlarını uyardığı ve geldikleri minibüsle oradan ayrıldıkları dikkat çekti. Kısa süre sonra yeniden dükkana dönen hırsızlar, 10 dakika içinde binlerce metre uzunluğundaki kabloyu minibüse yükledi. Hırsızları fark eden bir TIR şoförü korna çalınca, şüpheliler tekrar minibüse binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.


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Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı Hırsızlar 167 bin TL'lik kabloyu 7 dakikadan kısa sürede çaldı; o anlar kameraya yansıdı Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE 8 BİN 500 METRELİK KABLOYU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE 8 BİN 500 METRELİK KABLOYU ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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