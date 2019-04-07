Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'deki Sigara Makaronu Operasyonu Kamerada

Büyükçekmece'deki Sigara Makaronu Operasyonu Kamerada

26 dakika önce

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 Milyon 280 bin sigara makaronu ele geçirildi.

Büyükçekmece'deki Sigara Makaronu Operasyonu Kamerada, System.String[]


Büyükçekmece'de yapılan operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 Milyon 280 bin sigara makaronu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı 26 bin 400 kutu içerisinde 5 milyon 280 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. 

Görüntü dökümü:

---------------

-Operasyonun görüntüsü

-Polislerin kutuları açması

-Sigara makaronları 

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Büyükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 09:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'deki Sigara Makaronu Operasyonu Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]