Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada
15 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir
'i başından vurarak ağır yaraladı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde karşılaşan ikilinin arlarındaki kavgası görülüyor. Kavga eden ikiliye çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıyor.
- İstanbul
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