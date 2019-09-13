Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada
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Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada

15 dakika önce

BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı.

Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir'i başından vurarak ağır yaraladı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde karşılaşan ikilinin arlarındaki kavgası görülüyor. Kavga eden ikiliye çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıyor.


- İstanbul
Turgay Demir, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
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