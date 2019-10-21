Büyükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin davada karar

Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi olayıyla ilgili 10 kişinin yargılandığı davada, bir sanığın hayatını kaybetmesinden dolayı hakkındaki suçlamaların düşürülmesine, 9 sanığın da beraatine karar verildi.??

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Orhan Ünğan, iki tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Orhan Ünğan, "Adalet istiyorum, merhamet değil. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar da beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, 7 Nisan 2019 tarihinde ölen sanık İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Sanıklar Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Alı Golzari, Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Aslan Turan, Sabri Turan ve Hasret Saraçoğlu'nun "iki kez kasten öldürmeye yardım etme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığını belirten mahkeme, bu sanıkların beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanık Orhan Ünğan'ın da "iki kez kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraatine karar verdi.

Mütalaadan??

Cumhuriyet Savcısı Ercan Gövler, 11 Ekim 2019 tarihli duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, sanık İlhan Ünğan'ın yargılama sırasında ölümü nedeniyle hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesi, tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın ise "iki kişiyi öldürmeye azmettirme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.?

Sanıklar Bekir Karçiğa, Ali Golzari, Savaş Sarmusak ve Nizamettin Yeke'nin "iki kişinin öldürülmesine yardım etme" suçundan yirmişer yıldan otuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenilen mütalaada, sanıklar Hasret Saraçoğlu, Aslan Turan, Sabri Turan ve Yavuz Yavuztürk'ün beraati istenmişti.

Mahkeme heyeti, aynı duruşmada, Orhan Ünğan'ın dosyadaki delil durumu, tutuklu kaldığı süre, delillere tesir etmesinin mümkün olmaması ve kaçma şüphesinin adli kontrol tedbiri ile giderilebilecek olması da dikkate alınarak tahliyesine karar vermişti.

Daha önce 3 defa tahliye kararı verildi ??

Davaya bakan mahkeme, 23 Şubat'taki duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünğan'ı yurt dışına çıkış yasağı konularak bir defada 1 milyon lira nakdi güvence yatırması, her gün sabah ve akşam imza atması suretiyle tahliye etmişti. ?

Duruşma savcısının itirazını değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan'ın tutuklanmasına karar vermişti.?

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2018'deki duruşmada da sanık Ünğan'ın yurt dışına çıkış yasağı konularak 500 bin lira nakdi güvence yatırılması şartıyla tahliyesine hükmetmişti.??

Duruşma savcısının yaptığı itirazı değerlendiren üst mahkeme, Ünğan'ın tekrardan tutuklanmasını kararlaştırılmıştı.??

Ünğan, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14 Eylül'de yapılan duruşmada da yurt dışına çıkış yasağı konularak, 400 bin lira nakdi güvence yatırması şartıyla tahliye edilmişti.??

Duruşma savcısı Halil Duyar ve şikayetçilerin avukatlarınca, Orhan Ünğan'ın 14 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmesine, bir üst mahkemeye itiraz edilmişti. İtiraz sonucunda Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4. kez tutuklanmasına karar verilmişti.??

Sanık Ünğan, başka suçtan tutuklu bulunduğu için bu dosyadan yapılan tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamamıştı.??

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te ışıklarda duran Devrim Öztunç'un kullandığı ve Arzu Sharifi Zindashti'nin de içinde bulunduğu aracın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar tarafından çapraz ateşe tutulduğu, Öztunç ile Zindashti'nin öldüğü belirtildi.???

İddianamede, Pakistan'dan Belçika'ya sefer yapan bir gemideki 2,1 ton eroinin Yunanistan açıklarında yakalandığı, gemide bulunan ve şüpheli Orhan Ünğan'ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhan Başkale'nin Yunan makamlarınca tutuklandığı ifade edildi.??

Bu olaydan sonra uyuşturucu organizasyonu yapan kişilerden biri olan aslen İranlı sahte Pakistan pasaportlu Shahid Ahmed'in İstanbul'a gelerek Naji Sharifi Zindashti ile görüştüğü, ele geçirilen eroinin 1 tonunun hala Yunanistan'da bir depoda saklı olduğunu ve yasa dışı yollardan İran'a gönderilmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, eroinin taşınması olayında Zindashti'nin kendilerine yardımcı olamayacağını söylediği, bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Yunanistan'da depoda saklanan uyuşturucunun polislerce yakalandığı anlatıldı.??

İddianamede, uyuşturucunun gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan'ın uyuşturucunun yakalanmasından Naji Sharifi Zindashti'yi sorumlu tuttukları ve aralarında husumet oluştuğu kaydedildi.??

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'a, Zindashti'nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri anlatılan iddianamede, sanık Hacı Osman Sezen'in olaydan sonra çevresine yanlış iş yaptıklarını, asıl hedefin İranlı Naji Sharifi Zindashti olduğunu ancak kızı ve araç sürücüsünün öldürüldüğünü, Orhan Ünğan'ın olayı duyduktan sonra kendisine "Bir temizliği halledemediniz." diye mesaj gönderdiğini anlattığı belirtildi.???

Cinayeti gerçekleştirdikleri belirtilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın 22 Aralık 2014'te öldürüldüğü aktarılan iddianamede, sanıklar Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari hakkında ikişer kez "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar, Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan hakkında da ikişer kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.