Büyükçekmece'deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek - Son Dakika

Büyükçekmece'deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek
Büyükçekmece ilçesinde yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan tarihi Rum evleri, çocuk ve kadın sanat evi olarak restore edilecek.
Büyükçekmece ilçesinde yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan tarihi Rum evleri, çocuk ve kadın sanat evi olarak restore edilecek.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de bulunan 15 tarihi evin sosyal ve kültürel yaşam merkezlerine dönüştürülmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkanı Akgün şunları söyledi: "Şehrimizde birçok sivil mimarlık örneği tarihi eserler var. Artık yok olma noktasına gelmişler. Büyükçekmece ilçe belediyesi olarak gücümüz yoktu. Daha önceki zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nden destek alamadık. Şimdi sivil mimarlık örneği olan bu tescilli eserleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve onun ekibiyle beraber tekrar geri kazanmak için çalışıyoruz. Milletvekillerimizin de bu işle ilgili diğer resmi makamlarda desteklerini istiyorum. Tarihi eserlerle ilgili kredi veren kurumlar var o noktada desteklerini vereceklerdir. Sonuçta bu herkesin malı. Bunlar dünya mirası. Nerede tarihi eser varsa o tarihi eser hepimizindir. Çok özel binalar var. Bunları Çocuk Meclisi, Kadın Sanat Merkezi, konaklama yeri, kütüphane benzeri sosyal faaliyetlerin yürütülebileceği alanlar haline getirerek yaşatacağız. Bunun için bunları çok önemsiyoruz. Dolayısıyla hem Büyükşehir hem Büyükçekmece Belediyesi hem de milletvekillerimizin desteğiyle bu 15 eseri kurtarma noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:36 Kaynak: İHA
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