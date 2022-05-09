Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza

09.05.2022 11:23

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobiliyle drift yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşan trafik magandası, sivil trafik ekiplerinin sosyal medya denetimine yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobiliyle drift yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşan trafik magandası, sivil trafik ekiplerinin sosyal medya denetimine yakalandı. Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi.

Sivil trafik ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış oldukları denetimlerde, 5 Mayıs tarihinde Büyükçekmece Akyurt Caddesi üzerinde 34 ESL 237 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf Muhammed N.'in aracıyla drift yaptığını tespit etti. Sürücü Yusuf Muhammed N.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Drift) maddesine istinaden 9.125 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Sürücü Yusuf Muhammed N., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.


Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza
Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza
Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza
Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza
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Büyükçekmece, Otomobil, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki trafik magandasına 9 bin lira ceza - Son Dakika
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