BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
6 saat önce
İstanbul DHABüyükçekmece Belediyesi'nin yat limanı projesi havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Büyükçekmece Belediyesi'nin yat limanı projesi havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Limanın havadan görüntüsü
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