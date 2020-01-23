BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

6 saat önce

İstanbul DHABüyükçekmece Belediyesi'nin yat limanı projesi havadan görüntülendi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YAT LİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ, System.String[]

İstanbul DHA

Büyükçekmece Belediyesi'nin yat limanı projesi havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Limanın havadan görüntüsü

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Büyükçekmece, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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