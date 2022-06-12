Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: '5'in Üzerinde Bir Deprem Olursa Bu Köprü Yıkılacak'

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.