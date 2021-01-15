Büyükçekmece'den kar manzaraları - Son Dakika

Büyükçekmece gölü ve çevresinde de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde özellikler kentin yüksek ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Büyükçekmece'de de etkili olan yağış gün ilk ışıklarında masalsı görüntüler oluşturdu. Oluşan kar manzarası Büyükçekmece Televizyon kulesi ve Büyükçekmece Gölü çevresinde drone ile havadan görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)