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Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek - Son Dakika

Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek

23.07.2021 16:35
Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçtiğimiz günlerde Almanya'da 103 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge'yi ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçtiğimiz günlerde Almanya'da 103 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge'yi ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerindeki meydana gelen ve "Yüzyılın Felaketi" olarak adlandırılan sel ve su baskınlarında yüzden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden biri de Büyükçekmece Belediyesi'nin kardeş şehri Gelsenkirchen oldu. Almanya ziyaretinde ilk olarak Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge'yi ziyaret eden Başkan Akgün ve beraberindeki heyet olaydan duydukları üzüntüyü ifade ettiler. Mevkidaşına başsağlığı ve geçmiş dileklerini ileten Akgün, sel felaketine maruz kalan bölgelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği olarak felaketzedelere destek vermeye hazır olduklarını da kaydeden Başkan Akgün, Gelsenkirchen Belediye Başkanlığına yeni seçilen Karin Welge'yi kutladı. Başkan Akgün, Büyükçekmece - Gelsenkirchen kardeş şehir ilişkisinin yeni dönemde daha da geliştirileceğine inancının tam olduğunu belirtti. Ziyarette Başkan Akgün'e Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği Başkanı Rüdiger Von Schoenfeldt, başkan yardımcısı Ulrich Deming, kurucu üyeler Adem Çukur ve Timur Camcı, Schalke 04 Kulubü Onursal Başkanı Gerhard Rehberg eşlik etti. Heyet daha sonra sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

"Zor günlerinde de yanlarındayız"

Akgün şu açıklamayı yaptı: "Gelsenkirchen ile 20 yıllık köklü bir kardeş şehir ilişkimiz var. İyi günlerinde olduğu gibi zor günlerinde yanlarında olacağız. Kendilerine yardıma hazır olduğumuzu ve yanlarında olduğumuzun mesajını verdim. Yapılması gereken ne varsa imece usulü ile Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği aracılığıyla yapılacak". - İSTANBUL

Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek
Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek
Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek
Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek

Gelsenkirchen, Büyükçekmece, Almanya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'den, kardeş şehir Gelsenkirchen'e destek - Son Dakika


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