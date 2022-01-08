Sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 kenarında meydana gelen olayda; bir şahsın cadde üzerinde çıplak halde koştuğunu görev vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu düşünülen vatandaşı ekip otosuna bindirdi. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşanan olay akıllara Şener Şen'in başrolünde oynadığı "çıplak vatandaş" filmini getirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Büyükçekmece E-5'te çıplak koşan vatandaş kameralara böyle yansıdı - Son Dakika