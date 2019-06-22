Büyükçekmece fabrika yangınına ilişkin valilik açıklaması

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İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız

Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız