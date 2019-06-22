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Büyükçekmece fabrika yangınına ilişkin valilik açıklaması

17 dakika önce

Büyükçekmece fabrika yangınına ilişkin valilik açıklamasıİSTANBUL - Büyükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Büyükçekmece fabrika yangınına ilişkin valilik açıklaması
İSTANBUL - Büyükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada olayın aydınlatılması ile ilgili çalışmalara başlandığı söylenildi.
Büyükçekmece'de 4 yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edilirken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söylenildi. Açıklamanın tam halinde ise " Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu şahısta ambulans ile hastanelere sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan itfaiye görevlimiz de hastanelere sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Büyükçekmece fabrika yangınına ilişkin valilik açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
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