Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi.
1 saat önce
IHAAW161831-ASA/17-02-2019- Büyükçekmece göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi.
IHAAW161831-ASA/17-02-2019
- Büyükçekmece
göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi. 17.02.2019 16: 18: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:24 Kaynak: İHA
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