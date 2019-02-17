Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi.

Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi.

1 saat önce

IHAAW161831-ASA/17-02-2019- Büyükçekmece göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi., System.String[]
IHAAW161831-ASA/17-02-2019

- Büyükçekmece göl havzasına bırakılan kimyasal atığın zehirli olduğu tespit edildi. 17.02.2019 16: 18: 31 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa
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