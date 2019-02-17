Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi

Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi

1 saat önce

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi, System.String[]
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel
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