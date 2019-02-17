Büyükçekmece Göl Havzasına Bırakılan Kimyasal Atığın Zehirli Olduğu Tespit Edildi
1 saat önce
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.
Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
CHP'de Kazan Kaynıyor! Kırmızı Yelekliler Genel Merkez Önünde Toplandı