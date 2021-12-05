Son dakika... Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

- Büyükçekmece Gölü kenarında cesedi bulunan Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü kenarındaki bir arazide cesedi bulunan ve Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan 20 yaşındaki Elif Toru'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesinin memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

20 yaşındaki Elif Toru'nun cesedi dün akşam saatlerinde Büyükçekmece gölü yakınlarında bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğunu tespit edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Elif Toru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Elif Toru'nun cenazesi bugün aile yakınlarına teslim edildi. Genç kızın cenazesinin memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.