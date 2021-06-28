Son dakika haberi! BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME... - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

"Göldeki balık ölümlerinin esas sebebi, hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması. Bu derinlik seviyesi bilimin ortaya koyduğu sayıya çıkmadığı sürece buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir"

Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 'Balık ölümlerinin esas sebebi, hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması. Bu derinlik seviyesi bilimin ortaya koyduğu sayıya çıkmadığı sürece buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir" dedi.

Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu. Ölümlerin yaşandığı gölün kıyısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Akgün, 'Yaklaşık birkaç yıldan beri takip ediyoruz, aşağı yukarı aynı zamanlarda oluyor. Yazın başlarında, havanın ısınmasıyla da beraber deniz canlıların ölümünü bolca görüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda su derinliğinin balçık nedeni ile çok az olması. Buradaki su seviyesi azalmış. Oksijen değerleri de düşük ancak balık yaşamayacak kadar değil. Oksijen değeri 4.95 arasında. Bu da balıkların yaşaması için yeterli. Esas mesele deniz ve göl bağlantısının daha geniş sağlanmasıdır. Bu da mümkün değil D-100 Karayolundaki köprüleri değiştirmeniz lazım. Onlar da daha yeni yapıldı. O zaman ne yapacağız buradaki suyun derinliğini arttıracağız. 5 yıl önce biz bir taban taraması yaptık. Dipteki olumsuzluğu azaltmak içi yaptığımız çalışmada 500 kamyon çamur çıkardık. Su seviyesini arttırırsak deniz içindeki canlıların sağlayabileceğimizi bilim insanları söylediler. Bu göldeki balık ölümlerinin esas sebebi, hava sıcaklıkları nedeni ile gölün derinliğinin azalması. Bu derinlik seviyesi bilimin ortaya koyduğu sayıya çıkmadığı sürece buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir" dedi.