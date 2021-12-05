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BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

05.12.2021 12:42

Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınaraki memleketine gönderildi.

Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınaraki memleketine gönderildi.

Haber-Kamera Vedat BAYRAKTARİSTANBUL,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde dün akşam saatlerinde cesedi bulunan 20 yaşındaki Elif Toru'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aile yakınlarından Rıza Altaylı, Tahminimiz gezerken köprünün üstünde dengesini kaybetti düştü ihtimalini taşıyoruz dedi.

Elif Toru'nun cesedi dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bulundu. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Elif Toru'nun cenazesi aile yakınlarına teslim edildi.

GEZERKEN KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDE DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ

Aile yakını Rıza Altaylı, Kesin bilgi için emniyet ve savcılarımız araştırıyor. Dün saat 10.00'da dershaneye gidiyor. Akşam saatlerinde eve gelmeyince araştırılıyor. Büyükçekmece'de bir gölde, denizin üzerinde bir vatandaş görüyor emniyete bildiriyor. Üzerindeki kimlikten araştırılıyor böyle bir haber duyuluyor. Hiçbir problemi olmayan okulunda dersinde biriydi. Son derece mütevazi ve mutlu olan bir genç kızımızdı. Çok düzgün bir aile, bir sabotaj ve buna benzer bir olay asla düşünmüyoruz. Psikolojik bir sorunu da yoktu ama sanki köprünün üzerine bir resim çekmek için düştüğünü düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde olay netleşecek, böyle bir kasıt olayını düşünmüyoruz, beklemiyoruz, tahmin de etmiyoruz. Sanki dershane çıkışı oraya bir çay kahve içmeye gidiyor. Arkadaş grubu ile mi gitti tek mi gitti bilmiyoruz. Tahminimiz gezerken köprünün üstünde dengesini kaybetti düştü ihtimalini taşıyoruz. Lise mezunu üniversiteye hazırlanıyordu. Sabah kahvaltısını sabah 9 sıralarında babası ve ailesi ile evde yapıyor ve çıkıyor. Cenaze bugün Ordu'ya gidecek yarın da defnedilecek. Üç kardeşler iki kız bir abisi vardı bu en küçüğü ablası da üniversiteyi bitirmiş çok genç ve mütevazi bir kardeşimizdi. dedi.

Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzerine memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde gönderildi.

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU
BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU
BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU
BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Rıza Altaylı, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN KADININ YAKINLARI KONUŞTU - Son Dakika
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