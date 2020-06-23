Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu - Son Dakika

Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu
Oluşan hortumda görüntüler İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:05 Kaynak: AA
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