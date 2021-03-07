Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı - Son Dakika

Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı

07.03.2021 14:41
Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapan 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapan 7 kişiye toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı. Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 2 tonu aşkın balık tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında, 27 Şubat 2021 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri ve sivil toplum örgütleri olarak İSOBDER Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem amaçli katılımı ile birlikte Büyükçekmece Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kullanımı yasak istihsal av malzemeleri olarak sahipli 2 bin 950 metre uzatma misina ağ ile sahipsiz 15 bin 500 metre misina ağ olmak toplamda 18 bin 450 metre misina ağlarına el konuldu. Ağlar içerisinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 2 tonu aşkın muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Müdürlüğü deposuna yediemin olarak kaldırıldı. 7 kişiye ise toplam 34 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.


Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı
Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı
Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Gölü'nde kaçak olarak avlanılan 2 ton canlı balık suya bırakıldı - Son Dakika


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