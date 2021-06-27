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Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika

Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

27.06.2021 13:54

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nün tarihi Kanunu Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının renginin değiştiği görüldü. Çevreye yoğun bir koku yayılırken, ölen balıklar ise karaya vurdu. 12 senedir ilçede ikamet ettiğini söyleyen bir vatandaş, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kirliliğin önüne geçmek gerek" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.

Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI"

Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. 12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, "2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım. Artık denizlere çöp atmayalım" dedi. Gölün son hali havadan da görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü'nden görüntüler:


Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu
Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika


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