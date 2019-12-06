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Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi, balçıklar ortaya çıktı
7 saat önce
İstanbul'da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Büyükçekmece Gölü'ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
İstanbul'da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Büyükçekmece Gölü'ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü. Çekilen sulardan geriye kalan balçıklar drone ile görüntülendi.
İstanbul'da sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyelerine geldi. Kuraklıktan etkilenen Büyükçekmece Gölü'nde de sular çekildi. Büyükçekmece Gölü'nde son günlerde havaların kurak gitmesi ile suyun yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü. Çekilen suyun arkasında bıraktığı balçıklar drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
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