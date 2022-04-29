Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı - Son Dakika
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

29.04.2022 16:09

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı. Tonlarca yosunun bastığı bölge, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince temizlenirken 1 haftada 10 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Gölü son 1 haftadır yosun istilası altında. Edinilen bilgilere göre göl ile denizin birleştiği noktada ters rüzgar esmesiyle birlikte yosunlar dalyana doğru taşındı. Gölün yüzeyin neredeyse tamamen yosun ile kaplandı. 1 haftadır aralıksız çalışan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 ton yosunu gölden temizledi. Yosunla kaplanan göl drone ile havadan da görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı
Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

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Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı - Son Dakika
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