BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN RENGİ DEĞİŞTİ, ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Büyükçekmece Gölü'nün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi. Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu. Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. 12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, "2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi. Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım. Artık denizlere çöp atmayalım" dedi. Gölün son hali havadan da görüntülendi.