Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde Bulunan 3 Katlı Apartmanın Giriş Katında Patlama Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW110748-ASA/26-01-2019- Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi.
IHAAW110748-ASA/26-01-2019
- Büyükçekmece
Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. 26.01.2019 11: 07: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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