Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde Bulunan 3 Katlı Apartmanın Giriş Katında Patlama Meydana Geldi.

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde Bulunan 3 Katlı Apartmanın Giriş Katında Patlama Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW110748-ASA/26-01-2019- Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi.

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde Bulunan 3 Katlı Apartmanın Giriş Katında Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW110748-ASA/26-01-2019

- Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. 26.01.2019 11: 07: 48 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa
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