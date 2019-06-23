Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na oylar getiriliyor
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece
'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis
ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
- İstanbul
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