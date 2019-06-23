Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na oylar getiriliyor
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Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na oylar getiriliyor

51 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na oylar getiriliyor, System.String[]
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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