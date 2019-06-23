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BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR

47 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Güncel
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