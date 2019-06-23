BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR
47 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Büyükçekmece
'de oyların toplanacağı Aşiret Dalcı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oylar gelmeye başladı. Polis
ve itfaiye ekiplerinin oyların toplanacağı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
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