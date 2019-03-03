Büyükçekmece, İstanbul'un Turizm Bölgesi Olacak"
30 dakika önce
- Programdan detaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşması "Büyükçekmece, İstanbul'un turizm bölgesi olacak"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt...
- Programdan detaylar İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
'ın konuşması "Büyükçekmece, İstanbul'un turizm bölgesi olacak"
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'nin İstanbul'un turizm bölgesi olacağını vurgulayarak, "Büyükçekmece, İstanbul'un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye
için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve işadamlarımız için önemli hale gelir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:48 Kaynak: AA
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