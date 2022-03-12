Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı - Son Dakika
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Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı

12.03.2022 11:22
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı

İstanbul'da 3 gündür devam kar yağışı zaman zaman Büyükçekmece'de de yoğun olarak etkisini gösterirken, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri 65 araç ve 360 personeliyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da 3 gündür devam kar yağışı zaman zaman Büyükçekmece'de de yoğun olarak etkisini gösterirken, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri 65 araç ve 360 personeliyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı aralıklarla sürüyor. Büyükçekmece'de de etkisini sürdüren kar yağışına karşı belediye ekipleri 24 saat boyunca karla mücadelesini sürdürüyor. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların acil ihtiyaçları karşısında da anında müdahale ediliyor. Acil sağlık hizmeti talep eden, evinden çıkmayan yaşlı ve hasta vatandaşların ilaç, tıbbi malzeme ihtiyaçları Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafında karşılandı. Yakacak sıkıntısı çeken vatandaşları belediye ekipleri tarafından kömür yardımı yapıldı. Çöp konteynerleri rutin olarak kontrol edilerek, çöpler toplanırken ilçe genelinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları günlük olarak karşılanıp sağlık sorunları da aksatılmadan yapılıyor.

"Gereken tüm tedbirler alındı"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Uzmanlaşmış ekiplerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle birlikte daha da güçlü bir şekilde karla mücadelesini sürdürmektedir. AKOM ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz 24 saat süreyle de görev başındadır. Vatandaşlarımız acil durumda belediyemizin telefonundan talep ve ihtiyaçlarını bizlere iletebilirler." - İSTANBUL

Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı
Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı

YORUMLAR
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Büyükçekmece, İstanbul, 112, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece kar yağışına teslim olmadı - Son Dakika
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