Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' iddialarına yanıt - Son Dakika

Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' iddialarına yanıt

6 saat önce

Büyükçekmece Kaymakamlığı, 'Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmalarını yasakladı' iddiaları ile ilgili bir açıklama yaparak, "Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini...

Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' iddialarına yanıt, System.String[]

Büyükçekmece Kaymakamlığı, 'Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmalarını yasakladı' iddiaları ile ilgili bir açıklama yaparak, "Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.


Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında yer alan bazı haber ve yorumlarda; bir siyasi parti temsilcisinin "Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmalarını yasakladı" şeklindeki gerçek dışı iddialar nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zorunluluğu doğmuştur. Kamuoyunun malumları olduğu üzere "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu" 23.12.2019 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın görüş ve önerilerine açılmıştır. Vatandaşlarımız bu kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Dilekçe Kanunu'nda belirlenen usul ve esaslara göre iletebilmektedirler. Dilekçe Kanunu'na göre; şikayet, görüş ve öneriler, şahsen veya kanuni temsilci aracılığıyla, yetkili makamlara ve yazılı başvuru yoluyla yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız taleplerini içeren yazılı başvurularını sadece İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapabilmektedirler."


"Herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır"


Açıklamanın devamında ise, "Ancak ilçemizdeki bazı mahalle muhtarlarının, "vatandaşlarımızın yukarıda açıklanan kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini içeren dilekçeleri doğrudan muhtarlıklarına verebileceklerini, kendilerinin bu dilekçeleri toplu olarak İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ileteceklerini" ifade ederek, mahalle sakinlerini yönlendirmeye çalıştıkları yönünde Kaymakamlığımıza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna ilişkin vatandaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri doğrudan İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilmektedir. Muhtarlıklarımızın bu kapsamda "dilekçe kabul etmek ve toplu dilekçe sunmak" gibi herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerinin sağlıklı bir şekilde yetkili kuruma ulaşması, başvuru sahipleri açısından oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında muhtemel bir huzursuzluğa neden olunmaması için, muhtarlarımız ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirilmiştir. Gerçek dışı açıklama ve haberlerde iddia edildiği gibi Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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