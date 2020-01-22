Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama - Son Dakika

Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açılamada, "İlçemiz Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokakta bulunan bir binanın 3. katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olayı meydana gelmiştir. Patlama sonucu oluşan yangında yaralanan İ.G. isimli vatandaşımız 112 ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmış olup gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

(İHA)