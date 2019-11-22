Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor

Büyükçekmece'de riskli yapıların yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu yapıların yerlerini depreme dayanıklı modern binalar alıyor.



Büyükçekmece Belediyesi ve vatandaş işbirliğiyle düzenlenen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen gün eski ve riskli yapıların yerini yeni yapılar alıyor. Özellikle ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlık kazanırken değişim ve dönüşümün en hızlı ilerlediği mahalle ise Atatürk Mahallesi. Mahallenin önemli bir bölümünde kentsel dönüşüm çalışması tamamlanırken, risk arz eden yapılar tahliye edilerek yıkılıyor. Büyükçekmece Belediyesi, binasını yenilemek isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlarken, teknik anlamda da destek veriyor.



"Biz depreme hazır gireceğiz"



Kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip eden ve yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaklaşık 15 bin dairenin yenilendiğini, dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Yıktığımız binalar beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek yapılar. Vatandaşlarımızı çağırıyoruz ve diyoruz ki; binanız bizim zeminimize uygun değil. Vatandaşlarımızı biraz da teşvik ettik. Yıkılan binaların yerine 1 kat fazla verdik ve insanlarımızı yüreklendirdik. 1999'dan sonra yapmış olduğumuz yoğun plan çalışması akabinde en eski binalardan başlayarak yaptığımız yıkımlar devam edecek. Biz depreme hazır gireceğiz. Sadece Mimarsinan sahillerinde köy zamanlarından kalan eski ruhsatlı binalar var bunların da yenilenmesi şart. Kumburgaz'daki planlarımız önümüzdeki günlerden itibaren devreye girmiş olacak. Büyükçekmece'de 1999 yılından beri devam eden kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamakta kararlıyız" dedi. - İSTANBUL