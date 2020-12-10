Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor - Son Dakika

Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor

10.12.2020 09:05
Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor, System.String[]

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi 40 ailenin daha deprem kabusuna son verdi.

Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükçekmece Belediyesi 40 ailenin daha deprem kabusuna son verdi.

Deprem hazırlıklarını kararlılıkta sürdüren Büyükçekmece Belediyesi İlçede deprem riski taşıyan 22 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine öncülük etti.

Büyükçekmece Belediyesi ve vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen gün eski ve riskli yapıların yerini modern yapılar alıyor. Özellikle ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlık kazanırken değişim ve dönüşümün en hızlı ilerlediği mahalle ise Atatürk Mahallesi. Mahallenin önemli bir bölümünde kentsel dönüşüm çalışması tamamlanırken, risk arz eden yapılar tahliye edilerek yıkılıyor. Büyükçekmece Belediyesi de binasını yenilemek isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlarken, teknik anlamda da destek veriyor. Kentsel dönüşüm kapsamında dün de Atatürk Mahallesi Akevler Sitesi'nin yıkımına başlandı. Belediye ekiplerinin gözetiminde yıkımına başlanan 5 katlı ve 5 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yerine son teknoloji kullanılarak depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor
Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor

Büyükçekmece, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece kentsel dönüşüm ile yenileniyor - Son Dakika


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