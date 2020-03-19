Büyükçekmece, Korona virüs önlemlerinden taviz vermiyor - Son Dakika

Küresel salgın haline dönüşen korona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi, 10 ekiple ilçe genelindeki dezenfektasyon çalışmalarını sürdürürken alınması gereken tedbirlerden taviz vermiyor.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı gereken her türlü tedbiri alan Büyükçekmece Belediyesi, "Korona virüs Kriz Merkezi" oluşturarak, 24 saat esasına göre eylem planını hazırladı. İlçe genelinde dezenfektasyon ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda gün aşırı dezenfekte çalışması yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi, kamu kurumları hizmet binaları, mahalle muhtarlıkları, banka şubeleri, noterler ve eczanelerde de dezenfekte çalışması yapıyor. Ayrıca 24 mahalle muhtarlık binasına dezenfektanlık monte edildi.



Kriz merkezi oluşturuldu



Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda kurulan "Korona virüs Kriz Merkezi" 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Virüs salgınına karşı eylem planı hazırlayan Korona virüs Kriz Merkezi, gelişmeleri yakından takip ederek alınması gereken önlemleri belirliyor. Merkez, olası bir kriz anında her türlü ihbar, şikayet ve talebi değerlendirerek müdahale edecek.



Semt pazarlarında korona önlemi



Semt pazarlarında da virüs salgına karşı tedbirler alan Büyükçekmece Belediyesi, pazar yerlerinde gıda ve temizlik malzemesi dışında kalan ürünlerin satışını yasakladı. 24 Nisan tarihine kadar sürdürülecek uygulama kapsamında pazarcı esnafına eldiven ve maske zorunluluğu getirildi. Saat 10: 00'da açılıp 18: 00'de kapanacak olan pazar yerlerinde, zabıta ekipleri denetimlerini arttırırken pazar yerleri dezenfekte ediliyor.



Canlı terapi hizmeti veriliyor



Korona virüs salgını ve benzeri olumsuz olaylar karşısında yaşanabilecek kaygı ve panik vakalarına karşı da canlı destek ile terapi hizmeti veriliyor. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 4 uzman psikoloğu psikolojik destek almaya ihtiyaç duyan vatandaşlara telefonda canlı destek ile terapi hizmeti veriyor. - İSTANBUL