Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2 - Son Dakika

Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK 2 (hastanın sevkiyle)Alper KORKMAZ - istanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK 2 (hastanın sevkiyle)

Alper KORKMAZ - istanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından açıklama yapılacağı kaydedildi

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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