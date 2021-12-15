Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik - Son Dakika
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Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik

15.12.2021 00:16

Uyarlanan senaryo gereği Mimar Sinan Devlet Hastanesinden yangın bilgisi alındı.

Uyarlanan senaryo gereği Mimar Sinan Devlet Hastanesinden yangın bilgisi alındı. Saat 15: 00 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen İBB Büyükçekmece İtfaiye ekibimiz, kısa sürede olay yerine vardı. Ekibimiz hastane içerisinde, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Duman tahliyesi sonrası yangını söndürerek, tatbikat başarıyla sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik - Son Dakika
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