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Büyükçekmece modern bir semt pazarına daha kavuşuyor - Son Dakika

Büyükçekmece modern bir semt pazarına daha kavuşuyor

18.06.2021 12:24
Büyükçekmece modern bir semt pazarına daha kavuşuyor, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Kemerdere Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ederken, tesisin Eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Kemerdere Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ederken, tesisin Eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor. Toplamda 10 bin 600 metrekare alana 3 kat olarak olacak şekilde yapılacak olan kapalı pazar tesisi, sosyal donatı alanları, otoparkı, asansör ve yürüyen merdivenleri ile ferah bir ortamda alışveriş yapma imkanı sağlayacak.

Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Kemerdere Caddesi Kapalı Semt Pazarı'nın inşaatı tüm hızıyla devam ederken, tesisin Eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor. Pazar yeri inşaatının denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı, Dr. Evren Kılcı, Muzaffer Cive ve belediye teknik ekibi çalışmaları yerinde inceledi.

"Büyükçekmece'ye yeni, modern bir kapalı pazar kazandırıyoruz"

Kemerdere Caddesi Kapalı Semt Pazarı Projesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı şunları söyledi: "Bugün Büyükçekmece'mize yeni bir projenin katılımıyla ilgili kontrole geldik. Fen işleri, imar, emlak istimlak ve belediyemizin teknik birimleri burada. Büyükçekmece'ye yeni, modern bir kapalı pazar kazandırıyoruz. Yaklaşık 4 ay içinde bitecek ve hizmete açılacak. Bu kapalı pazar sayesinde soğukta, yağmurda, çamurda, sokakta tezgahını açmakta olan esnafımız çok rahat bir ortamda korunaklı bir şekilde faaliyetine devam edecek. Yine vatandaşlarımız da soğuktan, yağmurdan, çamurdan etkilenmeden hijyenik şartlarda alışveriş yapma imkanı bulacak. Pazar yaklaşık 840 tezgahtan oluşacak. Hem tekstil hem de gıda ürünlerinin olduğu bir pazar. Vatandaşlarımız geldiğinde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir modern pazar projesini hayata geçiriyoruz. Büyükçekmece birkaç tane daha yeni kapalı modern pazar tesisine kavuşacaktır."

Örnek bir pazar projesi hayata geçiriliyor

Toplamda 10 bin 600 metrekare alan 2 bodrum 1 zemin kat olmak üzere 3 katlı inşa edilen pazar projesinde 840 sabit pazar tezgahının hizmet vereceği tesiste 100 araçlık otopark, bay ve bayan tuvaletleri, bay ve bayan mescitleri, bebek bakım odası bulunacak. Pazarda ayrıca kafeterya, fırın, butik dükkanlar ve oto yıkama olacak. - İSTANBUL

Ömer Kazancı, Büyükçekmece, Semt Pazarı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece modern bir semt pazarına daha kavuşuyor - Son Dakika


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