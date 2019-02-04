Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'nin 4 Mevsimi Fotoğraflandı

Büyükçekmece'nin 4 Mevsimi Fotoğraflandı

43 dakika önce

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) üyelerinin birbirinden başarılı ve göz alıcı fotoğraf çalışmalarının sergilendiği "4 Mevsim Büyükçekmece Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece'nin 4 Mevsimi Fotoğraflandı, System.String[]
Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) üyelerinin birbirinden başarılı ve göz alıcı fotoğraf çalışmalarının sergilendiği "4 Mevsim Büyükçekmece Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

BÜFOD üyeleri tarafından Büyükçekmece'nin dört mevsiminin fotoğraflandığı sergi hayran bıraktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır katıldı.

"Büyükçekmece'yi tanıtma açısından faydalı bir sergi"

Tüm BÜFOD üyelerini tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, "Büyükçekmece'nin dört mevsimi de o kadar güzel fotoğraflanmış ki sergiyi gezerken çok keyif aldım. Fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum. Büyükçekmece'yi tanıtma açısından çok faydalı bir sergi olmuş. Güzel Büyükçekmecemizin dört mevsimde de ne kadar güzel bir ilçe olduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermişsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf sanatçılarının objektiflerinden yansıyan muazzam çalışmalar Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Şubat'a kadar sergilenecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Hasan Akgün, Yazır, Büyükçekmece, Güncel
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