Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor
Son Dakika Güncel Haber

Büyükçekmece'nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni izleyenleri büyüledi.

Büyükçekmece'nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni izleyenleri büyüledi. Kursiyerler Sanat Akademisi'nde öğrendikleri tüm hünerleri sanatseverler için sergiledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ne mutlu bize ki Büyükçekmece'nin çocukları kültürle, sanatla büyüyor" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni düzenlendi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenin de kursiyerler Sanat Akademisi'nde öğrendikleri tüm hünerleri sanatseverler için sergiledi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bahçeşehir Kurucu Belediye Başkanı Kemal Aydın ve Tarihçi Yazar Sinan Meydan mezuniyet töreninin sonunda Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri sanatçı Suat Suna ve Okan Mertel'e teşekkür plaketi takdim etti.

"Sanatsız bir Büyükçekmece hayal edemiyorum"

Sanat Akademisi öğrencilerini ve eğitmenleri kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün "Muazzam bir gösteriydi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatsız bir Büyükçekmece hayal edemiyorum. Özel eğitmenlerimizle birlikte geleceğimizin yeteneklerini keşfediyoruz. Çocuklarımız Büyükçekmece'de sanatla büyüyor. Sanat Akademisi'nde gitar, piyano, yan flüt ve keman kurslarında aldıkları eğitimler sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerinden şüphem yok. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
atatürk kültür merkezi, büyükçekmece belediye başkanı, hasan akgün, büyükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]